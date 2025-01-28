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Регион
28 января, 12:14

Вучевич обвинил Запад в подлом ударе по Сербии

Премьер Вучевич заявил, что протесты в Сербии организованы из-за границы

Протесты, а также блокады образовательных учреждений и трасс в Сербии координируются из-за границы. Об этом заявил премьер-министр страны Милош Вучевич, подавая в отставку.

«Это всё организовано из-за границы, в этом нет никаких сомнений. Они ударили по самой чувствительной сфере общества образованию и детям. Это подло умышленно поставить под угрозу Сербию как государство», — сказал глава правительства.

Для примера волнений он упомянул недавнюю стычку у офиса правящей в Сербии прогрессивной партии в Нови-Сади, которая случилась минувшей ночью. При этом, по словам Вучевича, попытки мирно договориться с собравшимися всегда срывались в самый ответственный момент.

«Как только появлялась надежда на общественный диалог <...> как будто невидимая рука вызывала новый инцидент и дополнительно поднимала напряжённость в обществе», — добавил премьер.

Отметим, что премьер и сам в прошлом был мэром Нови-Сада. Также, по его словам, в отставку подаёт и нынешний градоначальник Милан Джурич.

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Напомним, президент Сербии Александр Вучич заявлял, что продолжительные волнения — попытка Запада устроить в стране цветную революцию руками студентов и прочих участников протестных акций. Сегодня стало известно, что на фоне протестов из-за трагической гибели 15 человек на железнодорожном вокзале Нови-Сада в отставку уйдёт Милош Вучевич. Сам чиновник позже подтвердил эту информацию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mirko Kuzmanovic

Юрий Лысенко
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