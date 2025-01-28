Вучевич обвинил Запад в подлом ударе по Сербии

Протесты, а также блокады образовательных учреждений и трасс в Сербии координируются из-за границы. Об этом заявил премьер-министр страны Милош Вучевич, подавая в отставку.

«Это всё организовано из-за границы, в этом нет никаких сомнений. Они ударили по самой чувствительной сфере общества — образованию и детям. Это подло — умышленно поставить под угрозу Сербию как государство», — сказал глава правительства.

Для примера волнений он упомянул недавнюю стычку у офиса правящей в Сербии прогрессивной партии в Нови-Сади, которая случилась минувшей ночью. При этом, по словам Вучевича, попытки мирно договориться с собравшимися всегда срывались в самый ответственный момент.

«Как только появлялась надежда на общественный диалог <...> как будто невидимая рука вызывала новый инцидент и дополнительно поднимала напряжённость в обществе», — добавил премьер.