Премьер Сербии Вучевич подтвердил, что уходит в отставку

«Мое безвозвратное решение — подать в отставку с поста председателя правительства Республики Сербии. Сегодня утром у меня была продолжительная встреча с президентом республики [Александаром Вучичем], мы обсудили всё, и он принял мое решение, согласился с моими аргументами. Я считаю, что таким образом мы демонстрируем ответственность тех, кто был избран, чтобы быть ответственными», — пояснил Вучевич.