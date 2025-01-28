Премьер Сербии Вучевич подтвердил, что уходит в отставку
Милош Вучевич. Обложка © ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI
Глава правительства Сербии Милош Вучевич подтвердил, что уходит с должности премьер-министра. Соответствующее заявление он сделал в ходе экстренной пресс-конференции.
«Мое безвозвратное решение — подать в отставку с поста председателя правительства Республики Сербии. Сегодня утром у меня была продолжительная встреча с президентом республики [Александаром Вучичем], мы обсудили всё, и он принял мое решение, согласился с моими аргументами. Я считаю, что таким образом мы демонстрируем ответственность тех, кто был избран, чтобы быть ответственными», — пояснил Вучевич.
Напомним, о намерении Милоша Вучевича оставить пост стало известно сегодня. Решение было принято на фоне масштабных студенческих акций в стране, которые не стихают уже несколько месяцев и, как заявляет руководство Сербии, организованы Западом.