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28 января, 10:54

Премьер Сербии Вучевич подтвердил, что уходит в отставку

Милош Вучевич. Обложка © ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI

Милош Вучевич. Обложка © ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI

Глава правительства Сербии Милош Вучевич подтвердил, что уходит с должности премьер-министра. Соответствующее заявление он сделал в ходе экстренной пресс-конференции.

«Мое безвозвратное решение — подать в отставку с поста председателя правительства Республики Сербии. Сегодня утром у меня была продолжительная встреча с президентом республики [Александаром Вучичем], мы обсудили всё, и он принял мое решение, согласился с моими аргументами. Я считаю, что таким образом мы демонстрируем ответственность тех, кто был избран, чтобы быть ответственными», — пояснил Вучевич.

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Напомним, о намерении Милоша Вучевича оставить пост стало известно сегодня. Решение было принято на фоне масштабных студенческих акций в стране, которые не стихают уже несколько месяцев и, как заявляет руководство Сербии, организованы Западом.

Юрий Лысенко
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