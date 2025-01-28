Протесты из-за гибели 15 человек на вокзале толкнули премьера Сербии на радикальный шаг
Премьер-министр Сербии Вучевич готовится уйти в отставку 28 января
Милош Вучевич. Обложка © ТАСС / ЕРА
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич намерен сделать объявление о своей отставке во время экстренной пресс-конференции днём 28 января. Об этом сообщают газета «Вечерне новости» и Republika.
Вучевич хочет уйти с должности на фоне массовых студенческих протестов в стране, которые продолжаются уже несколько месяцев и, по мнению властей, организованы западной агентурой ради совершения госпереворота. В ближайшее время премьер Сербии выступит на пресс-конференции и объявит о своём решении.
Как уже писал Life.ru, протесты начались в Сербии в ноябре 2024 года, охватив столицу и крупные города. Организованные студентами и оппозиционными силами митинги требует привлечь к ответственности виновных в трагедии на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Там 1 ноября козырёк из бетона обрушился на платформу, где находились пассажиры. В результате погибли 15 человек. Возбуждено уголовное дело.