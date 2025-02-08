«Эксплуатация трагедии»: Посол России заявил о попытке запуска цветной революции в Сербии

В Сербии совершена попытка провести цветную революцию, западные спецслужбы воспользовались ситуацией с гибелью людей в городе Нови-Сад и хотят настроить сербов против властей. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» посол РФ Александр Боцан-Харченко.

«Очевидно и то, что неоднократно подчёркивал президент [Сербии], говорил это и премьер в своём выступлении по поводу отставки, и зампред правительства Александр Вулин, что налицо вмешательство внешних факторов или попытка запуска цветной революции, эксплуатации трагедии и чувств людей», — пояснил дипломат.