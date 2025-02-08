«Эксплуатация трагедии»: Посол России заявил о попытке запуска цветной революции в Сербии
Посол РФ Боцан-Харченко: В Сербии совершена попытка запуска цветной революции
В Нови-Саде прошли массовые протесты студентов. Фото © X / The National Independent
В Сербии совершена попытка провести цветную революцию, западные спецслужбы воспользовались ситуацией с гибелью людей в городе Нови-Сад и хотят настроить сербов против властей. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» посол РФ Александр Боцан-Харченко.
«Очевидно и то, что неоднократно подчёркивал президент [Сербии], говорил это и премьер в своём выступлении по поводу отставки, и зампред правительства Александр Вулин, что налицо вмешательство внешних факторов или попытка запуска цветной революции, эксплуатации трагедии и чувств людей», — пояснил дипломат.
По его словам, трагедию в Нови-Саде часть сербов восприняла очень близко к сердцу, и на этой эмоциональной волне их настраивают против властей из-за рубежа, хотя изначально протесты могли и не иметь никакой серьёзной политической подоплёки.
Напомним, протесты начались в Сербии в ноябре 2024 года. Студенты и оппозиционеры требуют привлечь к ответственности виновных в трагедии на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Там 1 ноября козырёк из бетона обрушился на платформу, где находились пассажиры, погибло 15 человек. Премьер страны Милош Вучевич подал в отставку и обвинил Запад в организации протестов. Также и президент Сербии Александр Вучич сообщил о попытке западных спецслужб устроить в стране цветную революцию. Тем временем протесты продолжились, и 1 февраля митингующие заблокировали три автомобильных моста.