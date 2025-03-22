Путин и Вучич проведут переговоры в Москве 9 мая
Президент РФ Владимир Путин планирует провести переговоры со своим коллегой из Сербии Александром Вучичем, когда тот прилетит на Парад Победы 9 мая в Москву. Об этом заявил в ходе визита в Сербию заместитель главы администрации российского лидера Максим Орешкин.
«Год очень важный, 80-летие Победы. В октябре прошлого года здесь отмечали освобождение Белграда (октябрь 1944 года — прим. Life.ru), очень большой праздник. Май — это победа в Великой Отечественной войне. Очень рады, что президент Сербии Вучич будет находиться в Москве, при этом конечно же, встреча и переговоры с президентом России», — поделился он.
По его словам, очень много вопросов в экономической сфере, которые хотели бы обсудить лидеры обеих стран, а также будут затронуты темы расширения партнёрства в новых направлениях. Орешкин добавил, что повестка беседы находится в очень глубокой проработке.
Ранее сербский лидер Александар Вучич охарактеризовал свой недавний телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным как «отличный и содержательный». В ходе беседы он подтвердил своё намерение посетить Москву для участия в параде Победы, который пройдёт 9 мая. Стороны также условились продолжать укреплять российско-сербское партнёрство, в основе которого духовные, культурные и исторические связи народов двух стран.
ТАСС / Михаил Климентьев