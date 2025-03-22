Путин и Вучич проведут переговоры в Москве 9 мая

Президент РФ Владимир Путин планирует провести переговоры со своим коллегой из Сербии Александром Вучичем, когда тот прилетит на Парад Победы 9 мая в Москву. Об этом заявил в ходе визита в Сербию заместитель главы администрации российского лидера Максим Орешкин.

«Год очень важный, 80-летие Победы. В октябре прошлого года здесь отмечали освобождение Белграда (октябрь 1944 года — прим. Life.ru), очень большой праздник. Май — это победа в Великой Отечественной войне. Очень рады, что президент Сербии Вучич будет находиться в Москве, при этом конечно же, встреча и переговоры с президентом России», — поделился он.