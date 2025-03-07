В Кремле раскрыли подробности беседы Путина с Вучичем

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич по телефону условились заниматься укреплением отношений между двумя государствами. Об этом докладывает пресс-служба Кремля по итогам беседы.

«Подчёркнут обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского стратегического партнёрства, в основе которого духовные, культурные и исторические связи народов двух стран», — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что стороны также предметно обсудили вопросы сотрудничества в различных областях, но прежде всего в области энергетики. Кроме того, Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в Сербии.

В ходе беседы российский президент поздравил Вучича с днём рождения — 5 марта ему исполнилось 55 лет.

Ранее о разговоре Путина и Вучича сообщили в Белграде. Там назвали беседу содержательной и хорошей. Вучич во время разговора подтвердил свой визит в Москву на 9 мая.