Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 13:51

В Кремле раскрыли подробности беседы Путина с Вучичем

Путин и Вучич условились и дальше укреплять отношения между РФ и Сербией

Александар Вучич и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Александар Вучич и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич по телефону условились заниматься укреплением отношений между двумя государствами. Об этом докладывает пресс-служба Кремля по итогам беседы.

«Подчёркнут обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского стратегического партнёрства, в основе которого духовные, культурные и исторические связи народов двух стран», — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что стороны также предметно обсудили вопросы сотрудничества в различных областях, но прежде всего в области энергетики. Кроме того, Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в Сербии.

В ходе беседы российский президент поздравил Вучича с днём рождения — 5 марта ему исполнилось 55 лет.

Ранее о разговоре Путина и Вучича сообщили в Белграде. Там назвали беседу содержательной и хорошей. Вучич во время разговора подтвердил свой визит в Москву на 9 мая.

В драке в парламенте Сербии пострадали три женщины-депутата, включая беременную
В драке в парламенте Сербии пострадали три женщины-депутата, включая беременную

В МИД РФ тем временем выразили надежду, что Сербия отзовёт свой голос в ООН за антироссийскую резолюцию, так как проголосовала по ошибке. Белград официально заявил, что это получилось случайно и извинился перед Россией за такой шаг.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Путин
  • Сербия
  • Александр Вучич
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar