Вучич в «содержательном и хорошем» разговоре с Путиным подтвердил визит в Москву на 9 мая

Сербский лидер Александар Вучич охарактеризовал свой недавний телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным как «отличный и содержательный». В ходе беседы он подтвердил свои намерения посетить Москву для участия в параде Победы, который пройдёт 9 мая.

По словам Вучича, разговор с Путиным был весьма продуктивным и затронул все ключевые аспекты двустороннего сотрудничества. В ходе него он также подтвердил предстоящую поездку в Москву.