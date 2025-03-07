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7 марта, 12:09

Вучич в «содержательном и хорошем» разговоре с Путиным подтвердил визит в Москву на 9 мая

Вучич подтвердил в разговоре с Путиным свой приезд в Москву на День Победы

Президент Сербии Александр Вучич и глава государства Владимир Путин. Обложка © kremlin

Президент Сербии Александр Вучич и глава государства Владимир Путин. Обложка © kremlin

Сербский лидер Александар Вучич охарактеризовал свой недавний телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным как «отличный и содержательный». В ходе беседы он подтвердил свои намерения посетить Москву для участия в параде Победы, который пройдёт 9 мая.

По словам Вучича, разговор с Путиным был весьма продуктивным и затронул все ключевые аспекты двустороннего сотрудничества. В ходе него он также подтвердил предстоящую поездку в Москву.

В этом году отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого памятного события по всей стране пройдут торжественные мероприятия. Кстати, Сербия станет участницей главного парада на Красной площади в Москве 9 мая. Почётный караул Вооружённых сил Белграда примет участие в шествии.

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Оксана Попова
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