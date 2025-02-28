Сербские солдаты пройдут парадным строем по Красной площади в Москве 9 Мая

Сербия станет участницей главного парада на Красной площади в Москве 9 мая в честь победы в Великой Отечественной войне. Дипломатический источник сообщил ТАСС, что почётный караул Вооружённых сил Белграда примет участие в шествии.

«Почётный караул Вооружённых сил Сербии примет участие в Параде 9 мая в Москве. Там будет один эшелон — более 70 человек», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что на 9 мая в Москву планирует приехать премьер Индии Нарендра Моди. Напомним, что в этом году Россия будет отмечать круглую дату — 80 лет победы в Великой Отечественной войне. Граждан, скорее всего, будет ждать легендарный праздник. Именно поэтому президент Владимир Путин решил пригласить на мероприятие своих коллег.