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28 февраля, 14:14

Сербские солдаты пройдут парадным строем по Красной площади в Москве 9 Мая

Почётный караул ВС Сербии примет участие в параде 9 Мая в Москве

Сербия станет участницей главного парада на Красной площади в Москве 9 мая в честь победы в Великой Отечественной войне. Дипломатический источник сообщил ТАСС, что почётный караул Вооружённых сил Белграда примет участие в шествии.

«Почётный караул Вооружённых сил Сербии примет участие в Параде 9 мая в Москве. Там будет один эшелон — более 70 человек», — сказал собеседник агентства.

Президент Палестины Аббас приедет в Москву на парад честь 80-летия Победы
Президент Палестины Аббас приедет в Москву на парад честь 80-летия Победы

Ранее стало известно, что на 9 мая в Москву планирует приехать премьер Индии Нарендра Моди. Напомним, что в этом году Россия будет отмечать круглую дату — 80 лет победы в Великой Отечественной войне. Граждан, скорее всего, будет ждать легендарный праздник. Именно поэтому президент Владимир Путин решил пригласить на мероприятие своих коллег.

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Shutterstock / FOTODOM / Jukka Salo

Наталья Афонина
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