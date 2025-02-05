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4 февраля, 23:53

Президент Палестины Аббас приедет в Москву на парад честь 80-летия Победы

Президент Палестины Махмуд Аббас намерен приехать в Москву, чтобы присутствовать на параде, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил посол ближневосточной страны в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью ТАСС.

«Безусловно, он получил приглашение и дал согласие на участие», — пояснил посол в ответ на вопрос о визите Махмуда Аббаса на празднование 9 мая.

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Напомним, президент Владимир Путин ранее отметил, что Россия с удовольствием примет всех гостей на торжествах в честь 80-летия Победы, в том числе и представителей стран, которые входили в антигитлеровскую коалицию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул, что Россия будет рада видеть всех иностранных гостей, сохранивших память о Великой Победе. Уже несколько глав государств изъявили желание посетить парад 9 мая 2025 года в Москве.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Лия Мурадьян
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