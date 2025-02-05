Президент Палестины Аббас приедет в Москву на парад честь 80-летия Победы

Президент Палестины Махмуд Аббас намерен приехать в Москву, чтобы присутствовать на параде, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил посол ближневосточной страны в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью ТАСС.