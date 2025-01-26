Израиль будет представлен на Параде Победы в Москве
Посол Израиля в РФ Гальперин пообещала посетить Парад Победы в Москве
Израиль намерен сохранить память о подвиге русского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ) при любых обстоятельствах. Еврейское государство будет представлено на торжественном Параде Победы, сообщила посол Израиля в Москве Симона Гальперин. По её словам, она заранее анонсирует, что будет участвовать в мероприятии.
«Я хочу очень чётко сказать: исторические факты не меняются из-за разных геополитических или других обстоятельств. Израиль ещё в 2017 году принял в Кнессете [парламенте] решение, что 9 мая будет отмечаться День Победы», — пояснила Гальперин в беседе с ТАСС.
Посол уточнила, что 2025 год — особый, так как празднуется 80 лет со дня Победы. Посольство еврейского государства в столице будет работать в течение всего года, отмечать и проводить мероприятия, связанные с этой памятной датой. В частности, 27 января будет организовано мероприятие, посвящённое Международному дню памяти жертв Холокоста. По словам Гальперин, это будет особое мероприятие, проводимое совместно с посольством Германии в Москве.
Дипломат также поделилась личной историей, рассказав о своих дедушках, воевавших в Красной армии в период Второй мировой войны. По словам Гальперин, около 500 тысяч еврейских солдат сражались на фронтах, 200 тысяч из них пали в бою.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Россия с большой радостью примет всех в Москве на праздновании 80-летия Победы, включая представителей стран антигитлеровской коалиции. Президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо уже договорились, что вместе отправятся на Парад Победы в Москву. Пригласили также на празднования президента Таджикистана Эмомали Рахмона, казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева и президента Палестины Махмуда Аббаса. Кремль планирует позвать на торжества мировых лидеров не только из стран СНГ. Кроме того, на параде Победы ждут «большого гостя» из США. Возможно, это будет кто-то из команды американского лидера Дональда Трампа.
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