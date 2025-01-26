Израиль будет представлен на Параде Победы в Москве

Израиль намерен сохранить память о подвиге русского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ) при любых обстоятельствах. Еврейское государство будет представлено на торжественном Параде Победы, сообщила посол Израиля в Москве Симона Гальперин. По её словам, она заранее анонсирует, что будет участвовать в мероприятии.

«Я хочу очень чётко сказать: исторические факты не меняются из-за разных геополитических или других обстоятельств. Израиль ещё в 2017 году принял в Кнессете [парламенте] решение, что 9 мая будет отмечаться День Победы», — пояснила Гальперин в беседе с ТАСС.

Посол уточнила, что 2025 год — особый, так как празднуется 80 лет со дня Победы. Посольство еврейского государства в столице будет работать в течение всего года, отмечать и проводить мероприятия, связанные с этой памятной датой. В частности, 27 января будет организовано мероприятие, посвящённое Международному дню памяти жертв Холокоста. По словам Гальперин, это будет особое мероприятие, проводимое совместно с посольством Германии в Москве.