«Большого гостя» из США ждут на параде Победы в Москве

На празднование 80-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москву может прибыть гость из США. Об этом сообщает Newsweek.

В статье указывается, что на празднование Дня Победы Владимир Путин традиционно приглашает зарубежных гостей. Там отметили, что если в этом году на мероприятие приедет представитель США, вероятнее всего, это будет кто-то из команды избранного президента Дональда Трампа.

В публикации отметили, что в 2020 году мероприятие в Москве посетил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен, так как Дональд Трамп под давлением обстоятельств вынужден был отменить свою поездку.