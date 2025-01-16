«Большого гостя» из США ждут на параде Победы в Москве
Newsweek: На парад Победы в Москве может приехать «большой гость» из США
На празднование 80-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москву может прибыть гость из США. Об этом сообщает Newsweek.
В статье указывается, что на празднование Дня Победы Владимир Путин традиционно приглашает зарубежных гостей. Там отметили, что если в этом году на мероприятие приедет представитель США, вероятнее всего, это будет кто-то из команды избранного президента Дональда Трампа.
В публикации отметили, что в 2020 году мероприятие в Москве посетил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен, так как Дональд Трамп под давлением обстоятельств вынужден был отменить свою поездку.
Ранее в Кремле сообщали, что на параде на Красной площади, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, ждут лидеров различных стран. В частности, ожидается приезд премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Кроме того, в мероприятии примут участие иностранные военные контингенты. Не исключены и переговоры с верхушками других государств.
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