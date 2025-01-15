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15 января, 12:47

Глава Минобороны раскрыл, в каких городах России пройдут Парады в честь 80-летия Победы

Белоусов: Военные 19 стран приглашены для участия в Параде на Красной площади

Парад Победы на Красной площади в Москве в 2024 году. Фото © Life.ru

Парад Победы на Красной площади в Москве в 2024 году. Фото © Life.ru

Парады, посвящённые празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, состояться в Москве и ещё восьми городах-героях, а также 19 городах России, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании оргкомитета «Победа».

В составе парадных расчётов пройдут, в том числе, участники специальной военной операции.

Кроме того, принять участие в главном параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных стран.

«Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили участие. В том числе 7 стран бывшего Советского Союза», — сказал глава министерства.

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Напомним, президент России Владимир Путин провёл заседание Российского организационного комитета «Победа». На повестке дня была подготовка празднования 80-летия Великой Победы 9 мая, вопросы увековечивания памяти погибших при защите Отечества, присвоения почётного звания «Город трудовой доблести», а также реализация государственных программ поддержки ветеранов боевых действий и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Александра Вишнякова
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