Глава Минобороны раскрыл, в каких городах России пройдут Парады в честь 80-летия Победы

Парады, посвящённые празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, состояться в Москве и ещё восьми городах-героях, а также 19 городах России, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании оргкомитета «Победа».

В составе парадных расчётов пройдут, в том числе, участники специальной военной операции.

Кроме того, принять участие в главном параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных стран.

«Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили участие. В том числе 7 стран бывшего Советского Союза», — сказал глава министерства.