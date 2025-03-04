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4 марта, 14:16

В драке в парламенте Сербии пострадали три женщины-депутата, включая беременную

Три сербских женщины-депутата получили ранения во время стычки в парламенте страны. Одна из них находится на восьмом месяце беременности, сообщает Kurir. Издание назвало имена трёх пострадавших:

  • Жасмине Каранак попало в голову светошумовой гранатой, её также облили из перцового баллоничка и ударили бутылкой по голове;
  • У Ясммины Обрадович из-за стресса произошёл инсульт, она госпитализирована;
  • Соню Илич, которая находится на восьмом месяце беременности, отвезли в больницу. Спикер парламента Ана Брнабич уточнила, что пострадавшей стало плохо из-за шума и дыма. Врачи пытаются спасти жизнь ей и ребёнку.

Сербский президент Александр Вучич навестил в больнице Ясмину Обрадович. Политик сообщил об этом на странице в личных социальных сетях, приложив снимок из больничной палаты.

Вучич в больнице. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Aleksandar Vučić

Вучич в больнице. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Aleksandar Vučić

«Посещение Ясмины Обрадович. Верю в её силу. Победит Ясмина, победит Сербия!» — написал сербский лидер.

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Напомним, сегодня политическая оппозиция Сербии попыталась сорвать заседание Народной скупщины, применив пиротехнику и устроив драку. Всё началось с действий депутата «Лево-Зелёного фронта» Радомира Лазовича, который попытался подняться на трибуну вне очереди. Он был остановлен охраной, что и спровоцировало побоище.

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Парламент Сербии

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