В драке в парламенте Сербии пострадали три женщины-депутата, включая беременную

Три сербских женщины-депутата получили ранения во время стычки в парламенте страны. Одна из них находится на восьмом месяце беременности, сообщает Kurir. Издание назвало имена трёх пострадавших:

Жасмине Каранак попало в голову светошумовой гранатой, её также облили из перцового баллоничка и ударили бутылкой по голове;

У Ясммины Обрадович из-за стресса произошёл инсульт, она госпитализирована;

Соню Илич, которая находится на восьмом месяце беременности, отвезли в больницу. Спикер парламента Ана Брнабич уточнила, что пострадавшей стало плохо из-за шума и дыма. Врачи пытаются спасти жизнь ей и ребёнку.

Сербский президент Александр Вучич навестил в больнице Ясмину Обрадович. Политик сообщил об этом на странице в личных социальных сетях, приложив снимок из больничной палаты.

Вучич в больнице. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Aleksandar Vučić

«Посещение Ясмины Обрадович. Верю в её силу. Победит Ясмина, победит Сербия!» — написал сербский лидер.