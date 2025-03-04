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4 марта, 13:08

В парламенте Сербии произошла массовая драка с дымовыми шашками и гранатами

Tanjug: Сербская оппозиция зазжгла дымовые шашки в парламенте и устроила драку

Дымовые шашки и сигнальные ракеты во время заседания в парламенте Сербии. Обложка © AP

Дымовые шашки и сигнальные ракеты во время заседания в парламенте Сербии. Обложка © AP

Сербская оппозиция устроила настоящий переполох в парламенте, попытавшись сорвать заседание Народной скупщины с помощью кулаков и пиротехники. Об этом информирует агентство Tanjug.

Сербская оппозиция зазжгла дымовые шашки в парламенте и устроила драку. Видео ©

Радио и телевидение Сербии

Всё началось с депутата «Лево-Зелёного фронта» Радомира Лазовича, который нарушил очередь и попытался зайти на трибуну. Его остановили сотрудники службы безопасности Скупщины, после чего началась массовая драка. Оппозиционеры подготовились к провокации и принесли с собой цветные дымовые шашки, начав зажигать их. Также при помощь транспаранта они призвали к отставке президента страны Александра Вучича.

Радио и телевидение Сербии со ссылкой на председателя парламента Аны Брнабич сообщает о трёх пострадавших. Все они женщины — Ясмина Каранац (Социал-демократическая партия), Ясмина Обрадович и Соня Илич (обе — правящая Сербская прогрессивная партия). В Обрадович бросили светошумовая граната, после чего она перенесла инсульт. Врачи оценивают состояние депутата как тяжёлое. Илич беременна и находится на восьмом месяце. Она рискует потерять ребёнка.

Акции оппозиции начались в Сербии в ноябре прошлого года после трагедии в Нови-Саде. На платформе ж/д вокзала 1 ноября на пассажиров обрушился козырёк из бетона. Погибли 15 человек.

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Никита Никонов
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