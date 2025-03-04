В парламенте Сербии произошла массовая драка с дымовыми шашками и гранатами

Сербская оппозиция устроила настоящий переполох в парламенте, попытавшись сорвать заседание Народной скупщины с помощью кулаков и пиротехники. Об этом информирует агентство Tanjug.

Сербская оппозиция зазжгла дымовые шашки в парламенте и устроила драку. Видео © Радио и телевидение Сербии

Всё началось с депутата «Лево-Зелёного фронта» Радомира Лазовича, который нарушил очередь и попытался зайти на трибуну. Его остановили сотрудники службы безопасности Скупщины, после чего началась массовая драка. Оппозиционеры подготовились к провокации и принесли с собой цветные дымовые шашки, начав зажигать их. Также при помощь транспаранта они призвали к отставке президента страны Александра Вучича.

Радио и телевидение Сербии со ссылкой на председателя парламента Аны Брнабич сообщает о трёх пострадавших. Все они женщины — Ясмина Каранац (Социал-демократическая партия), Ясмина Обрадович и Соня Илич (обе — правящая Сербская прогрессивная партия). В Обрадович бросили светошумовая граната, после чего она перенесла инсульт. Врачи оценивают состояние депутата как тяжёлое. Илич беременна и находится на восьмом месяце. Она рискует потерять ребёнка.