МИД ждёт от Сербии отзыва голоса за антироссийскую резолюцию в ООН

Москва надеется, что Сербия будет отзывать свой голос в ООН за антироссийскую резолюцию, так как проголосовала по ошибке. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов о позиции Кремля по беспорядкам в сербском парламенте.

«Мне больше интересно, с точки зрения международных отношений, отозвала ли сербская делегация в ООН своё голосование по антироссийским резолюциям. Вот это меня интересует, честно говоря. Пока не видела сообщений на этот счёт. Надеюсь, что, учитывая заявление официального Белграда, это была ошибка, это будет сделано», — отметила дипломат.