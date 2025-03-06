МИД ждёт от Сербии отзыва голоса за антироссийскую резолюцию в ООН
Захарова: РФ верит, что Сербия отзовёт голос в ООН за антироссийскую резолюцию
Москва надеется, что Сербия будет отзывать свой голос в ООН за антироссийскую резолюцию, так как проголосовала по ошибке. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов о позиции Кремля по беспорядкам в сербском парламенте.
«Мне больше интересно, с точки зрения международных отношений, отозвала ли сербская делегация в ООН своё голосование по антироссийским резолюциям. Вот это меня интересует, честно говоря. Пока не видела сообщений на этот счёт. Надеюсь, что, учитывая заявление официального Белграда, это была ошибка, это будет сделано», — отметила дипломат.
Что касается потасовки в парламенте Сербии, продолжила Захарова, то страна должна сама разобраться с этим вопросом, так как является демократической и независимой.
Напомним, что в годовщину СВО ГА ООН приняла сразу две резолюции по Украине. Американский вариант документа Генассамблея одобрила лишь с антироссийскими правками. Среди стран, которые поддержали демарш против Москвы, неожиданно оказалась Сербия. Президент страны Александр Вучич оперативно вышел на связь с Москвой, извинился и назвал случившееся ошибкой. В Кремле приняли извинения политика.
Telegram / МИД России