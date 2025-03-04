Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
4 марта, 17:58

Военные Мьянмы примут участие в параде Победы в Москве

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна посетить Москву на празднование 9 Мая. После встречи с главой зарубежного правительства российский лидер сообщил, что военные азиатской страны вместе с военнослужащими России примут участие в парадном марше на Красной площади в этот день.

«Пригласили господина Мин Аун Хлайна принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Согласно имеющейся договорённости, расчёт Вооружённых сил Мьянмы пройдёт вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади», — отметил Путин.

Друг или так. Кто из зарубежных лидеров приедет в Москву на 80-летие Победы и какого гостя из США ждут
Друг или так. Кто из зарубежных лидеров приедет в Москву на 80-летие Победы и какого гостя из США ждут

Ранее Life.ru сообщал, что сербские военнослужащие будут участвовать в Параде Победы в Москве. Кроме того, в этот день столицу посетит президент Александр Вучич. Также и лидер КНР Си Цзиньпин принял приглашение поучавствовать в торжествах 9 мая. Также премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует приехать в столицу в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

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Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Александра Мышляева
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