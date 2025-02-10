Си Цзиньпин принял приглашение посетить празднование 80-летия Победы в Москве

Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в праздновании, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится 9 мая 2025 года в Москве. Об этом сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов в эфире телеканала «Россия-24».

Кроме того, Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина посетить Поднебесную в сентябре 2025 года для участия в торжествах, которые будут организованы в честь важной даты.

3 сентября в Китае отмечают День Победы над милитаристской Японией. В этот день по всей стране проводят мероприятия в память о миллионах китайских военнослужащих и гражданских лиц, которые погибли в ходе 14-летней войны.