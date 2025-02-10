Москва пригласила Пашиняна на 80-летие Победы
Посол Копыркин: Пашинян получил приглашение на парад Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © Life.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян официально приглашён на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдёт в мае в Москве. Об этом сообщил посол России в Ереване Сергей Копыркин.
Дипломат в беседе с РИА «Новости» заявил, что эта памятная дата объединяет народы бывшего СССР и напоминает о важности сохранения исторической памяти.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил руководство Армении принять участие в параде. Переговоры между Лавровым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном прошли 21 января и, по словам российского дипломата, были «обстоятельными».
Кроме того, президенту США Дональду Трампу стоит направить делегацию в Москву для участия в праздновании 9 Мая — Дня Победы в Великой Отечественной войне. Такое мнение высказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер, заявив, что этот шаг может способствовать улучшению отношений с Россией.