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Регион
9 февраля, 23:07

Москва пригласила Пашиняна на 80-летие Победы

Посол Копыркин: Пашинян получил приглашение на парад Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян официально приглашён на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдёт в мае в Москве. Об этом сообщил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

Дипломат в беседе с РИА «Новости» заявил, что эта памятная дата объединяет народы бывшего СССР и напоминает о важности сохранения исторической памяти.

Президент Палестины Аббас приедет в Москву на парад честь 80-летия Победы
Президент Палестины Аббас приедет в Москву на парад честь 80-летия Победы

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил руководство Армении принять участие в параде. Переговоры между Лавровым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном прошли 21 января и, по словам российского дипломата, были «обстоятельными».

Кроме того, президенту США Дональду Трампу стоит направить делегацию в Москву для участия в праздновании 9 Мая — Дня Победы в Великой Отечественной войне. Такое мнение высказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер, заявив, что этот шаг может способствовать улучшению отношений с Россией.

Артём Гапоненко
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