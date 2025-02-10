Москва пригласила Пашиняна на 80-летие Победы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян официально приглашён на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдёт в мае в Москве. Об этом сообщил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

Дипломат в беседе с РИА «Новости» заявил, что эта памятная дата объединяет народы бывшего СССР и напоминает о важности сохранения исторической памяти.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил руководство Армении принять участие в параде. Переговоры между Лавровым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном прошли 21 января и, по словам российского дипломата, были «обстоятельными».