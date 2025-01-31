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Регион
31 января, 14:40

В США посоветовали Трампу совершить один поступок на День Победы

Экс-разведчик Риттер: Трампу стоит отправить делегацию в Москву на Парад Победы

Президенту США Дональду Трампу стоит направить делегацию в Москву для участия в праздновании 9 Мая — Дня Победы в Великой Отечественной войне, поскольку это может способствовать улучшению отношений с Россией. Такое мнение высказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

«В первом разговоре Трампа с [президентом России] Владимиром Путиным должно прозвучать признание союза, который когда-то существовал для победы над нацистской Германией, и важной роли РФ в обеспечении этого успеха. И Трамп должен сказать Путину, что хотел бы направить высокопоставленную делегацию на празднование Дня Победы», — написал Риттер в соцсети Х.

Кроме того, экс-разведчик предложил Трампу рассмотреть возможность отправки американских военных для участия в Параде Победы в Москве. Он отметил, что такой шаг мог бы вызвать уважение к 47-му президенту Соединённых Штатов со стороны российского руководства.

Израиль будет представлен на Параде Победы в Москве
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Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что РФ с большой радостью примет всех в Москве на праздновании 80-летия Победы, включая представителей стран антигитлеровской коалиции. Президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо уже договорились, что вместе отправятся на Парад Победы в Москву. Пригласили также на празднования президента Таджикистана Эмомали Рахмона, казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева и президента Палестины Махмуда Аббаса. Кремль планирует позвать на торжества мировых лидеров не только из стран СНГ. Кроме того, на параде Победы ждут «большого гостя» из США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Наталья Демьянова
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