В США посоветовали Трампу совершить один поступок на День Победы

Президенту США Дональду Трампу стоит направить делегацию в Москву для участия в праздновании 9 Мая — Дня Победы в Великой Отечественной войне, поскольку это может способствовать улучшению отношений с Россией. Такое мнение высказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

«В первом разговоре Трампа с [президентом России] Владимиром Путиным должно прозвучать признание союза, который когда-то существовал для победы над нацистской Германией, и важной роли РФ в обеспечении этого успеха. И Трамп должен сказать Путину, что хотел бы направить высокопоставленную делегацию на празднование Дня Победы», — написал Риттер в соцсети Х.