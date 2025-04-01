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Регион
1 апреля, 16:22

Путин принял в Кремле лидера боснийских сербов Додика

В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорадом Додиком, который накануне прибыл в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин встретился в Кремле с Милорадом Додиком. Видео © Telegram / Кремль. Новости

На переговорах с российской стороны также присутствовал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как сообщал Life.ru ранее, Милорад Додик прибыл в российскую столицу вечером 31 марта. Политик начал визит с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены, подчеркнув, что таким образом отдаёт дань памяти десяткам миллионов советских граждан, погибших в Великой Отечественной войне.


Напомним, в конце февраля суд Боснии и Герцоговины в Сараево приговорил Додика заочно к году тюремного заключения и на шесть лет запретил государственную службу за несоблюдение решений высокого представителя в БиГ. К слову, Додик подписал указ о недействительности решений Конституционного суда Боснии и Герцеговины на территории Республики Сербской.

Интерпол объявил Додика в розыск
Интерпол объявил Додика в розыск
Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Наталья Демьянова
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