Путин принял в Кремле лидера боснийских сербов Додика

В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорадом Додиком, который накануне прибыл в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.





Владимир Путин встретился в Кремле с Милорадом Додиком. Видео © Telegram / Кремль. Новости

На переговорах с российской стороны также присутствовал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как сообщал Life.ru ранее, Милорад Додик прибыл в российскую столицу вечером 31 марта. Политик начал визит с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены, подчеркнув, что таким образом отдаёт дань памяти десяткам миллионов советских граждан, погибших в Великой Отечественной войне.

