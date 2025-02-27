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27 февраля, 09:42

Песков: В Кремле считают преследование Милорада Додика политическим

Россия считает приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику в Боснии и Герцеговине политически мотивированным. Об этом заявил на брифинге в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы уверены, что преследование Додика носит исключительно политический характер и направлено не только против него, но и против всех патриотических сербских сил. Это абсолютно неприемлемо», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что преследование Додика может вызвать дестабилизацию как в самой Боснии и Герцеговине, так и на Балканах в целом.

«Это действия, которые приведут или могут привести к дестабилизации ситуации, что очень плохо», — убеждены в Кремле.

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Напомним, что накануне суд Боснии и Герцоговины в Сараево приговорил Додика заочно к году тюремного заключения и на шесть лет запретил государственную службу за несоблюдение решений высокого представителя в БиГ. В Баня-Луке прошёл митинг в поддержку Республики Сербской.

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Life.ru, © TACC / EPA

Марина Фещенко
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