Песков: В Кремле считают преследование Милорада Додика политическим
Россия считает приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику в Боснии и Герцеговине политически мотивированным. Об этом заявил на брифинге в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы уверены, что преследование Додика носит исключительно политический характер и направлено не только против него, но и против всех патриотических сербских сил. Это абсолютно неприемлемо», — отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что преследование Додика может вызвать дестабилизацию как в самой Боснии и Герцеговине, так и на Балканах в целом.
«Это действия, которые приведут или могут привести к дестабилизации ситуации, что очень плохо», — убеждены в Кремле.
Напомним, что накануне суд Боснии и Герцоговины в Сараево приговорил Додика заочно к году тюремного заключения и на шесть лет запретил государственную службу за несоблюдение решений высокого представителя в БиГ. В Баня-Луке прошёл митинг в поддержку Республики Сербской.
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