Песков: В Кремле считают преследование Милорада Додика политическим

Россия считает приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику в Боснии и Герцеговине политически мотивированным. Об этом заявил на брифинге в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы уверены, что преследование Додика носит исключительно политический характер и направлено не только против него, но и против всех патриотических сербских сил. Это абсолютно неприемлемо», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что преследование Додика может вызвать дестабилизацию как в самой Боснии и Герцеговине, так и на Балканах в целом.