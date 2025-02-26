Премьер Венгрии Орбан назвал суд над Милорадом Додиком в БиГ «охотой на ведьм»
Виктор Орбан. Обложка © Х / Orbán Viktor
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал судебный процесс против президента Республики Сербской Милорада Додика «охотой на ведьм». Он заявил, что это пример использования правовой системы как оружия против демократически избранного лидера.
Напомним, суд Боснии и Герцоговины в Сараево приговорил Додика заочно к году тюремного заключения и на шесть лет запретил государственную службу за несоблюдение решений высокого представителя в БиГ. В Баня-Луке прошёл митинг в поддержку Республики Сербской.
«Если мы хотим сохранить стабильность на Западных Балканах, это не путь вперёд!» — написал Орбан в социальной сети X.
Ранее Орбан прокомментировал ситуацию вокруг Украины. Он заявил, что Незалежная не станет членом НАТО и вернётся в статус буферной зоны между Россией и Североатлантическим альянсом. Кроме того, премьер-министр Венгрии отметил, что судьба Украины и её оставшихся территорий имеет значение для безопасности Будапешта. По его мнению, решение данного вопроса возможно лишь через прекращение огня и мирные переговоры.