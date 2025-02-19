Венгрия защитила патриарха Кирилла от санкций ЕС

Венгрия помешала введению санкций ЕС против российских организаций и 27 физических лиц, включая патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщил глава МИД и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«Мы предотвратили введение санкций в отношении 27 физических лиц и организаций. Они хотели снова ввести санкции против патриарха Кирилла, но мы предотвратили это, потому что, если мы внесем церковных лидеров в санкционный список, мы лишим сами церкви возможности ходатайствовать о мире», — сказал дипломат в эфире телеканала M1.

Министр добавил, что также Будапешт смог добиться вывода из-под санкций инструментов, без которых невозможно поддерживать работу нефтепровода «Дружба», питающего нефтью некоторые страны Центральной Европы.

«Мы обеспечили физическую работоспособность нефтепровода «Дружба» для транспортировки нефти в будущем, и мы сделали еще один шаг к укреплению нашей энергетической безопасности», — подчеркнул Сийярто.