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19 февраля, 10:54

Венгрия защитила патриарха Кирилла от санкций ЕС

Сийярто: Венгрия помешала введению санкций ЕС против патриарха Кирилла

Венгрия помешала введению санкций ЕС против российских организаций и 27 физических лиц, включая патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщил глава МИД и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«Мы предотвратили введение санкций в отношении 27 физических лиц и организаций. Они хотели снова ввести санкции против патриарха Кирилла, но мы предотвратили это, потому что, если мы внесем церковных лидеров в санкционный список, мы лишим сами церкви возможности ходатайствовать о мире», — сказал дипломат в эфире телеканала M1.

Министр добавил, что также Будапешт смог добиться вывода из-под санкций инструментов, без которых невозможно поддерживать работу нефтепровода «Дружба», питающего нефтью некоторые страны Центральной Европы.

«Мы обеспечили физическую работоспособность нефтепровода «Дружба» для транспортировки нефти в будущем, и мы сделали еще один шаг к укреплению нашей энергетической безопасности», — подчеркнул Сийярто.

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В декабре прошлого года Сийярто уже заявлял, что Будапешту удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также постпреда России при ООН Василия Небензи, а также Олимпийского комитета РФ (ОКР). Венгерский политик назвал эти идеи ЕС сумасшедшими.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Булкин

Никита Никонов
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