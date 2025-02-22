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Регион
22 февраля, 19:23

Орбан заявил, что Украине никогда не быть членом НАТО

Орбан: Украина никогда не будет членом НАТО, она вернётся в статус буферной зоны

Будапешт полагает, что Украина не станет членом НАТО и вернётся в статус буферной зоны между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«На самом деле война идёт не из-за Украины, а из-за территории под названием «Украина», которая была зоной конфликта между НАТО и Россией и сейчас находится под контролем НАТО», — отметил Орбан, выступая в Будапеште с программной речью о политических итогах прошлого года и приоритетах своего правительства на ближайший период.

Он выразил недоумение о том, почему европейские и американские либералы полагали, что русские останутся в стороне и просто будут наблюдать за происходящим. Политик отметил, что уже очевидно, что их попытки потерпели неудачу, и Украина, а также то, что от неё останется, вновь окажутся в роли буферной зоны.

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Ранее в НАТО назвали Украину полигоном для испытаний военной техники. Патрик Тёрнер, глава представительства альянса в Киеве, отметил, что государства-члены альянса получили редкий шанс протестировать военную технику в боевых условиях. Он также подчеркнул важность анализа различных боевых платформ, выявив уязвимости тех из них, которые оказались слишком медлительными или легко выдавали свои позиции.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александра Мышляева
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