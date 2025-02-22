Будапешт полагает, что Украина не станет членом НАТО и вернётся в статус буферной зоны между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«На самом деле война идёт не из-за Украины, а из-за территории под названием «Украина», которая была зоной конфликта между НАТО и Россией и сейчас находится под контролем НАТО», — отметил Орбан, выступая в Будапеште с программной речью о политических итогах прошлого года и приоритетах своего правительства на ближайший период.

Он выразил недоумение о том, почему европейские и американские либералы полагали, что русские останутся в стороне и просто будут наблюдать за происходящим. Политик отметил, что уже очевидно, что их попытки потерпели неудачу, и Украина, а также то, что от неё останется, вновь окажутся в роли буферной зоны.