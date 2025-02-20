Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказала мнение о том, что идея автоматического вступления Украины в НАТО в случае нарушения мирного соглашения может быть следствием информационных манипуляций. Таким мнением она поделилась в интервью «Ленте.ру».

«Тут уже решать главнокомандующему нашему, конечно, президенту, готовы ли мы такое принять. Условия нашего варианта мирного соглашения — как раз чтобы Украина никогда не вступала в НАТО», — напоминает парламентарий.

Журова предположила, что обсуждение этой темы может быть связано с появлением слухов в СМИ, которые могли вызвать беспокойство среди украинских руководителей. В частности, рассказала она, на Украине говорят о проведении референдумов не только в четырех областях и Крыму, но и в других регионах для присоединения к России, пока мирное соглашение ещё не подписано. Эти слухи могли побудить Киев четко определить, какие территории будут защищены соглашением, полагает Журова.