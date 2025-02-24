Орбан раскрыл, какое событие за океаном «похоронило» мечты Украины о НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина не станет членом НАТО и останется буферной зоной между Североатлантическим альянсом и Россией. Это заявление он сделал на открытии весенней сессии национального парламента, подчеркнув, что ситуация изменилась с возвращением Дональда Трампа к власти в США.

Орбан отметил, что после выборов в США было принято решение о том, что Украина не будет интегрироваться в НАТО. Он также добавил, что судьба Украины и её оставшихся территорий имеет значительное значение для безопасности Венгрии. По его мнению, решение данного вопроса возможно лишь через прекращение огня и мирные переговоры.

Кроме того, он указал, что «мирный договор должен гарантировать безопасность Венгрии и стран НАТО», а статус Украины как буферной зоны должен быть корректно урегулирован. Орбан также отметил, что разрешение этих вопросов может зависеть не только от европейских стран.