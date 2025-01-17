Член НАТО увидел в Украине бомбу для «подрыва» Европы

Украина не соответствует нормам европейской системы, живёт за счёт западных денег и может подорвать экономику Евросоюза, в том числе в такой важной отрасли как сельское хозяйство. Об этом в эфире радиостанции Kossuth сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Сегодня мы рассматриваем Украину только через призму российско-украинской войны, а Украина, между прочим, сама по себе представляет серьёзную угрозу для европейской экономики», — поделился он.

Политик напомнил про экспорт дешёвых украинских товаров на европейский рынок. По его словам, нужно принять меры защиты для того, чтобы западные европейские производители смогли выжить, особенно речь идёт о фермерах из Польши, Венгрии и Франции, которые оказались на грани разорения.