Член НАТО увидел в Украине бомбу для «подрыва» Европы
Орбан заявил, что Украина представляет серьёзную угрозу для экономики Европы
Украина не соответствует нормам европейской системы, живёт за счёт западных денег и может подорвать экономику Евросоюза, в том числе в такой важной отрасли как сельское хозяйство. Об этом в эфире радиостанции Kossuth сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Сегодня мы рассматриваем Украину только через призму российско-украинской войны, а Украина, между прочим, сама по себе представляет серьёзную угрозу для европейской экономики», — поделился он.
Политик напомнил про экспорт дешёвых украинских товаров на европейский рынок. По его словам, нужно принять меры защиты для того, чтобы западные европейские производители смогли выжить, особенно речь идёт о фермерах из Польши, Венгрии и Франции, которые оказались на грани разорения.
Ранее Владимир Зеленский возвысил силу и мощь украинской армии и заявил, что в случае вооружённого конфликта Европа не справится с Армией России. Свою позицию глава киевского режима обосновал тем, что ЕС является совершенно другой цивилизацией и даже не представляет себе, что такое война.
ТАСС / АР