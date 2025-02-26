Боснийский суд приговорил Додика к году тюрьмы

Суд Боснии и Герцоговины (БиГ) приговорил президента Республики Сербской (РС, энтитет БиГ) Милорада Додика к одному году тюрьмы и на шесть месяцев запретил ему заниматься политической деятельностью. В качестве причины такого решения указывается, что политик игнорировал решения Высокого представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта. Об этом пишет издание Dnevni avaz.

Пока что речь идёт о вердикте суда первой инстанции, которое можно обжаловать. Сам Додик на судебное заседание не явился и следил за его ходом из здания Народной скупщины (парламента) Республики Сербской в Баня-Луке, говорится в материале.

Глава РС также сообщил, что после оглашения приговора ему позвонили некоторые европейские лидеры. В частности речь идёт о выразившем ему поддержку президенте Сербии Александре Вучиче и премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. Сербского лидера Додик пригласил приехать в Баня-Луку сегодня же вечером.

«Первый звонок мне поступил от Александара Вучича, который сказал, что он с нами, а второй звонок был от Виктора Орбана. Я приглашаю Александра Вучича приехать сегодня вечером в Баня-Луку», — цитирует главу РС Радио и телевидение Республики Сербской.