Боснийский суд приговорил Додика к году тюрьмы
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Суд Боснии и Герцоговины (БиГ) приговорил президента Республики Сербской (РС, энтитет БиГ) Милорада Додика к одному году тюрьмы и на шесть месяцев запретил ему заниматься политической деятельностью. В качестве причины такого решения указывается, что политик игнорировал решения Высокого представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта. Об этом пишет издание Dnevni avaz.
Пока что речь идёт о вердикте суда первой инстанции, которое можно обжаловать. Сам Додик на судебное заседание не явился и следил за его ходом из здания Народной скупщины (парламента) Республики Сербской в Баня-Луке, говорится в материале.
Глава РС также сообщил, что после оглашения приговора ему позвонили некоторые европейские лидеры. В частности речь идёт о выразившем ему поддержку президенте Сербии Александре Вучиче и премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. Сербского лидера Додик пригласил приехать в Баня-Луку сегодня же вечером.
«Первый звонок мне поступил от Александара Вучича, который сказал, что он с нами, а второй звонок был от Виктора Орбана. Я приглашаю Александра Вучича приехать сегодня вечером в Баня-Луку», — цитирует главу РС Радио и телевидение Республики Сербской.
В прошлом году Милорад Додик прокомментировал перспективы проведения референдума о независимости Республики Сербской от Боснии и Герцоговины. Тогда политик сказал, что сперва необходимо начать переговорный процесс, но уже сейчас понятно, что рано или поздно РС отделится от БиГ. При этом он заверил, что сербы не будут создавать нестабильность в государстве.