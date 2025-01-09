Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Европа понесла огромные экономические потери из-за конфликта на Украине и фактически проигрывает его России. По словам политика, Владимир Путин предупреждал западные державы о таком исходе ещё в 2007 году, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«А кто побеждает? Путин. Потому что с самого начала он был прав. Потому что ещё в 2007 году он сказал: «Не делайте так, вы ничего не получите», — отметил Додик.

Глава республики напомнил, что союзники Киева привыкли обвинять в эскалации Москву, однако сами на протяжении долгих лет снабжали ВСУ оружием в нарушение Минских соглашений. Этот факт признал и госсекретарь США Энтони Блинкен, и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Почему тогда у них виноват Путин, в чём? В том, что он защищает Россию? По опыту моей 20-летней работы: если не позволите, чтобы вам причинили зло, тогда у вас что-то получилось. А если позволите — вы принимаете, что вам причиняют зло», — заявил Додик в интервью СМИ.