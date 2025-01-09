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9 января, 03:37

«Он был прав»: На Балканах вспомнили пророческое предупреждение Путина Европе

Додик: Путин побеждает на Украине, потому что с самого начала был прав

Выступление Путина на Мюнхенской конференции. Обложка © ТАСС / DPA / Antje Wildgrube

Выступление Путина на Мюнхенской конференции. Обложка © ТАСС / DPA / Antje Wildgrube

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Европа понесла огромные экономические потери из-за конфликта на Украине и фактически проигрывает его России. По словам политика, Владимир Путин предупреждал западные державы о таком исходе ещё в 2007 году, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«А кто побеждает? Путин. Потому что с самого начала он был прав. Потому что ещё в 2007 году он сказал: «Не делайте так, вы ничего не получите», — отметил Додик.

Глава республики напомнил, что союзники Киева привыкли обвинять в эскалации Москву, однако сами на протяжении долгих лет снабжали ВСУ оружием в нарушение Минских соглашений. Этот факт признал и госсекретарь США Энтони Блинкен, и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Почему тогда у них виноват Путин, в чём? В том, что он защищает Россию? По опыту моей 20-летней работы: если не позволите, чтобы вам причинили зло, тогда у вас что-то получилось. А если позволите — вы принимаете, что вам причиняют зло», — заявил Додик в интервью СМИ.

Европа теряет около 100 млрд евро из-за остановки транзита газа из РФ через Украину
Европа теряет около 100 млрд евро из-за остановки транзита газа из РФ через Украину

Ранее один из старейших американских журналов The Atlantic признал эффективность стратегии Путина. По мнению издания, президент России достиг благоприятных для своей страны обстоятельств как на Украине, так и на международной арене.

Артём Гапоненко
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