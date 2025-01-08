«Проложил себе путь»: В США признали эффективность стратегии Путина на международной арене
The Atlantic: Путин добился для РФ благоприятных условий на международной арене
Западные союзники Киева предрекали России неминуемое поражение в год начала спецоперации, обложив страну беспрецедентными санкциями. Однако благодаря сильному лидеру в лице Владимира Путина РФ не только выстояла под градом препятствий, но и заняла доминирующую позицию на мировой арене. Соответствующий вывод сделал автор одного из старейших американских журналов The Atlantic.
В издании подчеркнули, что Путин в течение многих месяцев в одиночку боролся с Западом без какой-либо сторонней помощи. По состоянию на начало 2025 года сложившаяся обстановка удобна для России: как в контексте ситуации на Украине, так и в плане международных отношений. Вооружённые силы РФ продолжают наступление в зоне СВО, а глава Кремля уверенно управляет страной, опираясь на поддержку народа, считают в журнале.
«Путин проложил себе путь, и сегодня обстоятельства гораздо более благоприятны для России», — добавил автор.
Ранее на Западе раскрыли важное преимущество Путина в возможных мирных переговорах по Украине. Президенту России без разницы, кто именно в США будет отстаивать интересы Киева, так как ВС РФ могут достичь нужных результатов и военным путём.
Life.ru