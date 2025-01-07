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Регион
7 января, 03:12

«Тревожная комбинация»: Европа оказалась на грани кризиса из-за двойного удара Путина и Трампа

FT: Европу может охватить кризис из-за «тревожной комбинации» Путина и Трампа

Избранный американский президент Дональд Трамп и Россия во главе с Владимиром Путиным несут серьёзную угрозу для Европы, пишет британская газета Financial Times. Авторы издания уверены, что «кризис безопасности» в регионе может произойти уже в 2025 году.

Главные беспокойства у европейских лидеров возникают ровно по двум причинам, подчеркнули в FT. С восточного фланга на них давит якобы угроза со стороны Москвы, а с западного — растущее безразличие со стороны нового руководства Соединённых Штатов.

«Европейские страны должны срочно отреагировать на эту тревожную геополитическую комбинацию наращиванием собственной обороны», — призвали авторы статьи.

По данным FT, если Трамп решит урезать финансирование НАТО, компенсировать нехватку Европе придётся средствами из своего кармана, увеличив расходы на оборону до 4,5% от ВВП. В Британии считают, что именно Германия как ведущая экономика ЕС должна подготовиться к самым большим тратам, а это неминуемо вызовет опасения у союзников Берлина.

«Даже спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны некоторые соседи Германии, особенно Польша и Франция, будут озабочены из-за перевооружения Германии. Но в интересах собственной безопасности они должны смириться с этим», — говорится в статье.

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НАТО стоит на пороге больших перемен, и лёд тронется уже совсем скоро, так как приближается инаугурация Трампа. Аналитики считают, что именно он будет решать судьбу альянса, который сейчас медленно раскалывается изнутри из-за растущих противоречий между его членами.

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kremlin.ru

Владимир Озеров
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