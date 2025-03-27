Интерпол объявил Додика в розыск

Офис Интерпола в Сараево объявил в международный розыск президента Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика и председателя Народной скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Об этом сообщает издание «Вечерне новости», ссылаясь на представительство Интерпола.

«Все государства — члены Интерпола получили уведомление, однако данные розыскные запросы пока не имеют юридической силы, поскольку их ещё должен одобрить Генеральный секретариат Интерпола. Было запрошено преследование Додика и Стевандича по обвинению в предполагаемом совершении преступления «Нападение на конституционный строй» в соответствии со статьёй 156 УК Боснии и Герцеговины», — указано в материале.

В международных разыскных запросах отмечается, что указанные лица являются гражданами Боснии и Герцеговины, а также Республики Сербия. Авторы статьи добавили, что инициирование данных запросов охватывает территорию всех государств-членов Интерпола, в том числе Интерпол Белград.

Также в запросах содержится примечание, что пока Генеральный секретариат Интерпола не рассмотрел запросы на предмет соблюдения условий их публикации. Поэтому в настоящее время они не являются основанием для принятия каких-либо мер, отмечается в статье.