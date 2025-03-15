В Сербии не исключили арест Додика военными ЕС этой ночью
Замглавы правительства Сербии Вулин не исключает арест Милорада Додика этой ночью
Президента Республики Сербской Милорада Додика могут арестовать уже этой ночью. Замглавы правительства Сербии Александр Вулин не исключил попытку его захвата силами военного контингента ЕС в стране (EUFOR) по плану западных спецслужб.
«Ночью в Баня-Луке будет предпринята попытка арестовать Додика, Стевандича и Вишковича по ордеру, выданному судом БиГ. Она будет осуществлена силами EUFOR или военизированных формирований, вновь собранных Насером Оричем (командир времён боснийской войны 1990-х годов. — Прим. Life.ru)», — приводит заявление Вулина газета «Вечерне новости».
Замглавы правительства Сербии уточнил, что арест возможен, если план западных спецслужб по развязыванию гражданской войны будет реализован в ночь на 16 марта.
66-летний Милорад Додик является 8 и 10-м президентом Республики Сербской (2010-2018, с 2022). В 2020-2021 годах он занимал пост председателя президиума Боснии и Герцеговины (БиГ).
Ранее власти Боснии выдали ордер на арест приговорённого к тюрьме Додика. Ведомство также выдало ордер на задержание премьер-министра Радована Вишковича и председателя парламента Ненада Стевандича. Напомним, что суд БиГ приговорил президента Республики Сербской к одному году тюрьмы. Постановлением суда ему также запрещено заниматься политической деятельностью в течение полугода. Он может обжаловать решение.
ТАСС / Егор Алеев