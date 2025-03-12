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12 марта, 08:56

Власти Боснии выдали ордер на арест приговорённого к тюрьме Додика

РТРС: Прокуратура БиГ выдала ордер на задержание президента РС Милорада Додика

Милорад Додик. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Милорад Додик. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) отдала распоряжение Агентству по расследованиям и защите (SIPA) о задержании троих высокопоставленных лиц Республики Сербской. Как сообщает Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС), ведомство выдало ордер на задержание президента Республики Сербской Милорада Додика, премьер-министра Радована Вишковича и председателя парламента Ненада Стевандича.

«Не предусмотренная конституцией прокуратура БиГ запросила помощь SIPA, чья деятельность запрещена на территории Республики Сербской, в задержании президента Додика, премьера Вишковича и спикера Стевандича» , — сообщает телеканал.

В материале также сказано, что прокурор Чазим Хасанспахич подписал постановление на задержание троих представителей власти Республики Сербской. Согласно документу, им вменяется «нападение на конституционный порядок».

Милораду Додику 66 лет. Он является 8 и 10-м президентом Республики Сербской (2010-2018, с 2022), в 2020-2021 годах занимал пост председателя президиума Боснии и Герцеговины.

Респу́блика Се́рбская — образование в составе Боснии и Герцеговины. Создана в 1992 году как самопровозглашённое государство, затем стала составной частью БиГ по результатам Дейтонских соглашений 1995 года. Столица — Баня-Лука. Население РС по данным на 2021 год составляет около 1,128 миллиона человек.

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Ранее стало известно, что суд Боснии и Герцоговины (БиГ) приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к одному году тюрьмы. Также постановлением суда ему запрещено заниматься политической деятельностью в течение полугода. Глава республики может обжаловать решение.

Ольга Сливченко
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