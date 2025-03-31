Президент Республики Сербской Милорад Додик прилетел в Москву

Глава Республики Сербской Милорад Додик прибыл в российскую столицу, о чём сообщил на своей странице в соцсети X. Политик начал визит с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены, подчеркнув, что таким образом отдаёт дань памяти десяткам миллионов советских граждан, погибших в Великой Отечественной войне.