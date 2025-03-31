Президент Республики Сербской Милорад Додик прилетел в Москву
Глава Республики Сербской Милорад Додик прибыл в российскую столицу, о чём сообщил на своей странице в соцсети X. Политик начал визит с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены, подчеркнув, что таким образом отдаёт дань памяти десяткам миллионов советских граждан, погибших в Великой Отечественной войне.
Милорад Додик возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Видео © Х / Милорад Додик
Додик также анонсировал свой следующий приезд в Москву на 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы.
Напомним, что несколькими днями ранее Интерпол в Сараево объявил Додика в международный розыск. Поводом послужило решение суда Боснии и Герцеговины, который приговорил политика к году тюрьмы и полугодовому запрету на политическую деятельность.
Х / Милорад Додик