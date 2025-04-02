Впервые с 2022 года: Российский чиновник может посетить столицу США для переговоров

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на следующей неделе может отправиться в Вашингтон для переговоров с представителем американского президента Стивеном Уиткоффом. Если поездка состоится, она станет первой с 2022 года, когда высокопоставленный чиновник РФ посетит столицу США для контактов такого уровня, пишет CNN.

По сведениям источников телеканала, беседа затронет не только отношения между двумя странами, но и возможные шаги к урегулированию украинского кризиса. Для визита Дмитриева американские власти временно отменили введённые ранее санкции, чтобы он смог оформить визу.

В CNN добавили, что Белый дом не стал комментировать ситуацию, а Минфин США отказался от официальных заявлений.