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2 апреля, 00:24

Впервые с 2022 года: Российский чиновник может посетить столицу США для переговоров

CNN анонсировал переговоры Дмитриева и Уиткоффа в Вашингтоне на этой неделе

Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai / Life.ru

Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai / Life.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на следующей неделе может отправиться в Вашингтон для переговоров с представителем американского президента Стивеном Уиткоффом. Если поездка состоится, она станет первой с 2022 года, когда высокопоставленный чиновник РФ посетит столицу США для контактов такого уровня, пишет CNN.

По сведениям источников телеканала, беседа затронет не только отношения между двумя странами, но и возможные шаги к урегулированию украинского кризиса. Для визита Дмитриева американские власти временно отменили введённые ранее санкции, чтобы он смог оформить визу.

В CNN добавили, что Белый дом не стал комментировать ситуацию, а Минфин США отказался от официальных заявлений.

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А днём ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал вторую встречу представителей РФ и США. Впрочем, точной даты контактов дипломат не назвал.

Тимур Хингеев
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