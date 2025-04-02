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Регион
2 апреля, 09:50

В Кремле назвали возможным визит Дмитриева в Вашингтон

Кирилл Дмитриев. Обложка © ТАСС / Алексей Никольский

Кирилл Дмитриев. Обложка © ТАСС / Алексей Никольский

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев действительно может отправиться в Вашингтон с визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что контакты РФ с США продолжаются.

«Да, я подтверждаю, такой визит может быть возможен. Мы продолжаем по различным каналам наше общение с американцами», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, ранее CNN сообщил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев на следующей неделе может отправиться в Вашингтон для переговоров с представителем американского президента Стивеном Уиткоффом. Если поездка состоится, она станет первой с 2022 года, когда высокопоставленный чиновник РФ посетит столицу США для контактов такого уровня.

Александра Вишнякова
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