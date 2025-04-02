В Кремле назвали возможным визит Дмитриева в Вашингтон
Кирилл Дмитриев. Обложка © ТАСС / Алексей Никольский
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев действительно может отправиться в Вашингтон с визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что контакты РФ с США продолжаются.
«Да, я подтверждаю, такой визит может быть возможен. Мы продолжаем по различным каналам наше общение с американцами», — сказал представитель Кремля.
Напомним, ранее CNN сообщил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев на следующей неделе может отправиться в Вашингтон для переговоров с представителем американского президента Стивеном Уиткоффом. Если поездка состоится, она станет первой с 2022 года, когда высокопоставленный чиновник РФ посетит столицу США для контактов такого уровня.