В Кремле назвали возможным визит Дмитриева в Вашингтон

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев действительно может отправиться в Вашингтон с визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что контакты РФ с США продолжаются.

«Да, я подтверждаю, такой визит может быть возможен. Мы продолжаем по различным каналам наше общение с американцами», — сказал представитель Кремля.