Глава РФПИ Дмитриев сообщил о реальном сопротивлении диалогу между Россией и США
Кирилл Дмитриев. Обложка © Kremlin.ru
Укоренившиеся интересы и старые нарративы тормозят диалог между Россией и Соединёнными Штатами. Однако улучшение отношений двух держав положительно сказалось бы на глобальной мировой безопасности, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Этот вопрос спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству поднял, комментируя публикацию CNN о его возможной встрече со Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Дмитриев счёл такую поездку вероятной.
«Возможно. Сопротивление диалогу между Россией и США реально — оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшение отношений — это именно то, что нужно миру для прочной глобальной безопасности и мира?» — написал Дмитриев в соцсети X.
Если поездка состоится, она станет первой с 2022 года, когда высокопоставленный чиновник РФ посетит столицу США для контактов такого уровня. По данным CNN, встреча запланирована уже на следующую неделю.