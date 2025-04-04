Стало известно, с кем переговорщик Путина встретился в Вашингтоне по просьбе Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 3 апреля провёл встречу с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом* и Маркуэйном Маллином для обсуждения ситуации на Украине. Как сообщает NBC News, встреча состоялась по просьбе президента США Дональда Трампа.

Дмитриев охарактеризовал результаты переговоров как «три шага вперёд». Политики обсудили условия для урегулирования конфликта на Украине и требования российского президента Владимира Путина для прекращения огня. Присутствовал ли Трамп на этой встрече — неизвестно.

Во время встречи в Вашингтоне участники обсудили возможность восстановления двусторонних контактов. Дмитриев отметил, что при предыдущем президенте Джо Байдене взаимодействие между странами было почти полностью приостановлено, но сейчас наблюдается взаимный интерес к нормализации отношений. Также обсуждалось сотрудничество в Арктическом регионе.