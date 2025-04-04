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4 апреля, 05:03

США ожидают доклада Дмитриева Путину для продолжения переговоров по Украине

Bloomberg: США ожидают доклада Дмитриева Путину об итогах поездки в США

Администрация Дональда Трампа ожидает, когда спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев доложит Владимиру Путину итоги своей поездки в Вашингтон. Это необходимо для перехода к новому этапу переговоров по урегулированию украинского конфликта, пишет агентство Bloomberg.

По информации издания, американская сторона выражает разочарование отсутствием заметного прогресса в мирном процессе. Источники Bloomberg отмечают, что Трамп рассчитывает на активизацию диалога после того, как Дмитриев представит Путину результаты своих переговоров в США и проинформирует о проделанной работе.

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В ходе встречи в Вашингтоне стороны обсуждали восстановление двусторонних контактов. Дмитриев подчеркнул, что при предыдущей администрации Джо Байдена взаимодействие между странами было практически заморожено, однако сейчас наблюдается взаимная заинтересованность в нормализации отношений. Кроме того, по словам Дмитриева, в переговорах по Украине был достигнул «значимый прогресс». Также стороны обсудили сотрудничество в Арктике.

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kremlin.ru

Артём Гапоненко
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