Слышат Россию: Глава РФПИ раскрыл подробности встречи с членами администрации Трампа
Дмитриев заявил, что администрация Трампа слышит озабоченности России
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Обложка © kremlin.ru
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев раскрыл подробности встречи с членами администрации президента США Дональда Трампа. В частности, обсуждалось восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном.
«Одна из главных тем, безусловно, это восстановление российско-американских отношений, восстановление диалога, того диалога, который был полностью остановлен и прерван при администрации Байдена», — сказал Дмитриев журналистам.
Глава РФПИ добавил, что администрация Трампа слышит позицию России и понимает её озабоченности. Американская сторона настроена на решение всего спектра вопросов отношений двух стран.
«Я бы сказал, что мы сегодня сделали и вчера три шага вперёд по большому количеству вопросов», — заключил Дмитриев.
Напомним, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев провёл 2–3 апреля встречи в Вашингтоне с представителями американской администрации по поручению президента Владимира Путина. Он отмечал, что восстановление диалога между нашими странами сейчас — очень непростой процесс.