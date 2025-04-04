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3 апреля, 21:05

Слышат Россию: Глава РФПИ раскрыл подробности встречи с членами администрации Трампа

Дмитриев заявил, что администрация Трампа слышит озабоченности России

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Обложка © kremlin.ru

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Обложка © kremlin.ru

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев раскрыл подробности встречи с членами администрации президента США Дональда Трампа. В частности, обсуждалось восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном.

«Одна из главных тем, безусловно, это восстановление российско-американских отношений, восстановление диалога, того диалога, который был полностью остановлен и прерван при администрации Байдена», — сказал Дмитриев журналистам.

Глава РФПИ добавил, что администрация Трампа слышит позицию России и понимает её озабоченности. Американская сторона настроена на решение всего спектра вопросов отношений двух стран.

«Я бы сказал, что мы сегодня сделали и вчера три шага вперёд по большому количеству вопросов», — заключил Дмитриев.

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Напомним, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев провёл 2–3 апреля встречи в Вашингтоне с представителями американской администрации по поручению президента Владимира Путина. Он отмечал, что восстановление диалога между нашими странами сейчас — очень непростой процесс.

Артур Лапсаков
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