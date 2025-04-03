В США узнали, на что делает «ставку» Путин в переговорах с Трампом по Украине

Президент России Владимир Путин рассматривает вариант, что его американский коллега Дональд Трамп согласится на уступки и пойдёт на приемлемое для Москвы мирное соглашение для завершения украинского конфликта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«(Президент России Владимир – прим. Life.ru) Путин делает ставку на то, что Трамп пойдёт на уступки по Украине, которых он хочет», — сказано в публикации.

По сведениям собеседников агентства, Россия настроена решительно и продолжит боевые действия, если мирные переговоры потерпят крах. Путин не готов идти на условия, которые ущемляют права России, подчёркивает автор. Однако, по его мнению, российский лидер всё же считает Трампа «лучшим шансом» завершить конфликт на Украине дипломатическим путём.