«‎Выкручивает нам руки!» На Украине сделали жёсткое заявление о сближении Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп ведёт политику выкручивания рук Киеву, продолжая при этом контактировать с лидером России Владимиром Путиным. Идеи Вашингтона, во время интервью Liga.net, раскритиковал экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Я думаю, что сегодня было бы слишком радикально описывать США в категориях «друг или враг». Это сейчас страна, которая выкручивает нам руки, говоря, что делает это для того, чтобы нам помочь. И пожимают руку Путину, говоря, что это тоже, чтобы нам помочь», — заявил он.