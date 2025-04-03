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3 апреля, 07:55

«‎Выкручивает нам руки!» На Украине сделали жёсткое заявление о сближении Трампа с Путиным

Экс-глава МИД Кулеба: Трамп выкручивает руки Киеву и налаживает отношения с РФ

Президент США Дональд Трамп ведёт политику выкручивания рук Киеву, продолжая при этом контактировать с лидером России Владимиром Путиным. Идеи Вашингтона, во время интервью Liga.net, раскритиковал экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Я думаю, что сегодня было бы слишком радикально описывать США в категориях «друг или враг». Это сейчас страна, которая выкручивает нам руки, говоря, что делает это для того, чтобы нам помочь. И пожимают руку Путину, говоря, что это тоже, чтобы нам помочь», — заявил он.

В настоящее время вопрос о том, как Украине взаимодействовать с США, является весьма сложным. В конечном итоге, если ситуация не изменится, Киеву и Европе придётся подумать о том, можно ли вообще полагаться на Вашингтон в каких-либо вопросах. При этом бывший министр отметил, что это всего лишь гипотетический сценарий, который может и не произойти.

Белый дом заявил о раздражении Трампа из-за РФ и Украины
Белый дом заявил о раздражении Трампа из-за РФ и Украины

Ранее Life.ru сообщал, что президент США стремится окончательно разрешить конфликт на Украине. В Белом доме подчеркивали, что республиканец настроен решительно завершить этот кризис. В то же время на Украине считают, что Вашингтон стремится занять нейтральную позицию в переговорах между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский отметил, что американская сторона не поддерживает Украину.

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Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Наталья Афонина
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