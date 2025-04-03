Кирилл Дмитриев подтвердил, что проводит встречи с командой Трампа в США

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что 2–3 апреля по поручению президента Владимира Путина он проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации Дональда Трампа.

По его словам, диалог между Россией и США был полностью разрушен при администрации Джо Байдена, а его восстановление сегодня — очень непростой процесс, на пути которого стоят многочисленные силы во многих странах мира.

«Эти силы сознательно искажают позицию России, пытаются сорвать любые шаги к диалогу, не жалея на это ни средств, ни ресурсов. Противники сближения боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения, начнут лучше понимать друг друга и выстраивать сотрудничество», — отметил Дмитриев.