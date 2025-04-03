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3 апреля, 08:54

Кирилл Дмитриев подтвердил, что проводит встречи с командой Трампа в США

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что 2–3 апреля по поручению президента Владимира Путина он проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации Дональда Трампа.

По его словам, диалог между Россией и США был полностью разрушен при администрации Джо Байдена, а его восстановление сегодня — очень непростой процесс, на пути которого стоят многочисленные силы во многих странах мира.

«Эти силы сознательно искажают позицию России, пытаются сорвать любые шаги к диалогу, не жалея на это ни средств, ни ресурсов. Противники сближения боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения, начнут лучше понимать друг друга и выстраивать сотрудничество», — отметил Дмитриев.

Он подчеркнул, что каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяют двигаться вперёд в восстановлении диалога между Москвой и Вашингтоном. Глава РФПИ пообещал дать комментарии по итогам его контактов в США.

Глава РФПИ Дмитриев: Диалог между Россией и США способствует процветанию мира
Глава РФПИ Дмитриев: Диалог между Россией и США способствует процветанию мира

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что Дмитриев прибыл в Вашингтон для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Как утверждает пресса, первая встреча двух политиков уже прошла.

Александра Вишнякова
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