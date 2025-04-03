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3 апреля, 03:48

Глава РФПИ Дмитриев: Диалог между Россией и США способствует процветанию мира

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что возобновлённые контакты РФ и США играют ключевую роль в обеспечении глобальной стабильности. Об этом он написал в соцсети X, прикрепив скриншот с трекером правительственного рейса Москва – Вашингтон.

«Вне зависимости от политики диалог между США и Россией имеет значение. Речь идёт о построении более безопасного, более процветающего мира для всех», — написал Дмитриев.

Трекер рейса. Фото © X / Kirill A. Dmitriev

Трекер рейса. Фото © X / Kirill A. Dmitriev

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По данным американских СМИ, Дмитриев прибыл в Вашингтон для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 2 апреля. Как утверждает пресса, встреча двух политиков уже стартовала.

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Kremlin.ru

Тимур Хингеев
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