Глава РФПИ Дмитриев: Диалог между Россией и США способствует процветанию мира

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что возобновлённые контакты РФ и США играют ключевую роль в обеспечении глобальной стабильности. Об этом он написал в соцсети X, прикрепив скриншот с трекером правительственного рейса Москва – Вашингтон.