Глава РФПИ Дмитриев: Диалог между Россией и США способствует процветанию мира
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что возобновлённые контакты РФ и США играют ключевую роль в обеспечении глобальной стабильности. Об этом он написал в соцсети X, прикрепив скриншот с трекером правительственного рейса Москва – Вашингтон.
«Вне зависимости от политики диалог между США и Россией имеет значение. Речь идёт о построении более безопасного, более процветающего мира для всех», — написал Дмитриев.
Трекер рейса. Фото © X / Kirill A. Dmitriev
По данным американских СМИ, Дмитриев прибыл в Вашингтон для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 2 апреля. Как утверждает пресса, встреча двух политиков уже стартовала.