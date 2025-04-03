В Вашингтоне стартовали переговоры Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа
WP: Дмитриев и Уиткофф начали переговоры в Вашингтоне
Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai / Life.ru
Встреча Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), и Стивена Уиткоффа, спецпредставителя президента США, началась в Вашингтоне. Об этом сообщило издание The Washington Post.
«Переговоры идут», — заявил источник газеты на условиях анонимности.
Ранее сообщалось, что встреча двух политиков пройдёт в Белом доме. В ходе неё Уиткофф попытается «сгладить напряжённость», возникшую в отношениях России и США после острых заявлений Дональда Трампа, отмечали в СМИ.