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2 апреля, 23:51

В Вашингтоне стартовали переговоры Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа

WP: Дмитриев и Уиткофф начали переговоры в Вашингтоне

Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai / Life.ru

Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai / Life.ru

Встреча Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), и Стивена Уиткоффа, спецпредставителя президента США, началась в Вашингтоне. Об этом сообщило издание The Washington Post.

«Переговоры идут», — заявил источник газеты на условиях анонимности.

Дмитриев прибыл в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом, пишут СМИ
Дмитриев прибыл в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом, пишут СМИ

Ранее сообщалось, что встреча двух политиков пройдёт в Белом доме. В ходе неё Уиткофф попытается «сгладить напряжённость», возникшую в отношениях России и США после острых заявлений Дональда Трампа, отмечали в СМИ.

Антон Голыбин
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