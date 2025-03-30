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30 марта, 17:03
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«Гнев быстро рассеивается»: Трамп был взбешён после слов Путина об Украине

NBC News: Трамп «взбешён» и «очень зол» на Путина за критику Украины

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harnik

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп выразил своё весьма негативное отношение к высказываниям российского лидера Владимира Путина относительно руководства Украины, включая Владимира Зеленского. Хозяин Белого дома подчеркнул, что был «очень зол» из-за критики главы киевского режима. Такую информацию передаёт телеканал NBC News.

«Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешён», когда президент России Владимир Путин раскритиковал <...> Владимира Зеленского, добавив, что комментарии «попали не по адресу», — сказано в материале.

Вместе с тем глава Штатов добавил, что Путин знает о его реакции, и отметил, что по-прежнему поддерживает «очень хорошие отношения» с российским лидером. Глава Белого дома при этом добавил, что «гнев быстро рассеивается».

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Ранее сообщалось, что киевский режим уже де-факто управляется Соединёнными Штатами, Европейским Союзом и Великобританией. Более того, американский президент также заинтересован в изменении политической ситуации в Украине и смене власти там.

Ольга Сливченко
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