«Гнев быстро рассеивается»: Трамп был взбешён после слов Путина об Украине

Президент США Дональд Трамп выразил своё весьма негативное отношение к высказываниям российского лидера Владимира Путина относительно руководства Украины, включая Владимира Зеленского. Хозяин Белого дома подчеркнул, что был «очень зол» из-за критики главы киевского режима. Такую информацию передаёт телеканал NBC News.

«Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешён», когда президент России Владимир Путин раскритиковал <...> Владимира Зеленского, добавив, что комментарии «попали не по адресу», — сказано в материале.

Вместе с тем глава Штатов добавил, что Путин знает о его реакции, и отметил, что по-прежнему поддерживает «очень хорошие отношения» с российским лидером. Глава Белого дома при этом добавил, что «гнев быстро рассеивается».