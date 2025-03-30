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30 марта, 11:51

Трамп заинтересован: Политолог оценил вероятность смены власти на Украине

Политолог Фёдоров: Трамп заинтересован в смене власти на Украине

Киевский режим и так находится под управлением США, ЕС и Великобритании, заявил политолог Георгий Фёдоров, комментируя предложение президента России Владимира Путина о введении внешнего управления на Украине под эгидой ООН. Тем не менее, по словам эксперта, Дональд Трамп тоже заинтересован в смене власти в Незалежной.

«Выборы на Украине возможны. Вопрос в том, что их результаты непредсказуемы, потому что ситуация внутри страны довольно тяжёлая, русофобских и националистических настроений там тоже достаточно, каким будет новый глава государства — большой вопрос» — отметил эксперт.

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По его словам, если Россия одержит военную победу и добьётся капитуляции политических элит Украины, то к власти могут прийти более лояльные к нашей стране люди. Однако на данный момент победа пророссийских сил на выборах невозможна, полагает собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин допустил введение внешнего управления на Украине под эгидой ООН. Глава государства подчеркнул, что этот сценарий необходимо обсудить с США, ЕС и партнёрами РФ. В Верховной раде уже поддержали план Путина, а в МИД РФ детализировали идею о внешнем управлении Украиной.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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