Киевский режим и так находится под управлением США, ЕС и Великобритании, заявил политолог Георгий Фёдоров, комментируя предложение президента России Владимира Путина о введении внешнего управления на Украине под эгидой ООН. Тем не менее, по словам эксперта, Дональд Трамп тоже заинтересован в смене власти в Незалежной.

«Выборы на Украине возможны. Вопрос в том, что их результаты непредсказуемы, потому что ситуация внутри страны довольно тяжёлая, русофобских и националистических настроений там тоже достаточно, каким будет новый глава государства — большой вопрос» — отметил эксперт.