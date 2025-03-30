По его словам, если провести высокоточные исследования на ЗАЭС, то можно обнаружить, что Украина нарушила Договор о нераспространении ядерного оружия, модифицировав топливные сборки для получения плутония, который используется при изготовлении ядерного оружия. При этом эксперт не исключает, что Киев мог согласовать свои действия с Вашингтоном.