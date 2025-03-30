Дело в плутонии: Позарившегося на АЭС Трампа уличили в желании скрыть грязные дела Украины
Эксперт Шингаркин: Трамп нацелился на ЗАЭС, чтобы скрыть эксперименты Украины
Президент США Дональд Трамп хочет получить контроль над Запорожской АЭС, чтобы скрыть эксперименты Украины по созданию ядерного оружия, полагает экс-депутат Госдумы и бывший офицер 12-го Главного управления Минобороны РФ (ядерно-техническое обеспечение) Максим Шингаркин.
По его словам, если провести высокоточные исследования на ЗАЭС, то можно обнаружить, что Украина нарушила Договор о нераспространении ядерного оружия, модифицировав топливные сборки для получения плутония, который используется при изготовлении ядерного оружия. При этом эксперт не исключает, что Киев мог согласовать свои действия с Вашингтоном.
«Трамп знает, что контроль РФ над Запорожской АЭС несёт определённую угрозу, поскольку может обнаружиться нарушение режима ядерного нераспространения в процессе сотрудничества США и Украины», — подчеркнул собеседник сайта MK.ru.
Напомним, в ходе телефонных переговоров Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому передать под контроль США украинские АЭС, в том числе Запорожскую атомную электростанцию. Однако в РФ напомнили, что Украина не сможет передать ЗАЭС США, потому что она принадлежит России. В МИД РФ также подчеркнули, что передача Запорожской АЭС Украине или другой стране невозможна.
Kandinsky 3.1 / Life.ru