Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 17:18

«Управляется нами»: На ЗАЭС напомнили Трампу об истинном владельце станции

Представитель ЗАЭС Яшина: Киев не может передать станцию США, она принадлежит РФ

Запорожская атомная электростанция является собственностью России и не подлежит передаче в управление другой стране. С таким заявлением выступила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, отвечая на вопрос о потенциальной передаче контроля над станцией украинскими властями администрации президента США Дональда Трампа.

«Рассуждать об управлении нашей станцией кем-то другим по меньшей мере странно. Станция принадлежит Российской Федерации и управляется нами, контролируется Россией», — подчеркнула она в беседе с РИА «Новости».

Яшина отметила, что станция работает в соответствии с законодательством России. Атомная электростанция была передана в собственность Российской Федерации в октябре 2022 года.

ВСУ отдан приказ захватить Запорожскую АЭС
ВСУ отдан приказ захватить Запорожскую АЭС

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп предлагал Владимиру Зеленскому передать под контроль США украинские АЭС в ходе телефонных переговоров. Американская сторона пообещала предоставить поддержку в управлении этими станциями. Однако впоследствии выяснилось, что интерес к Запорожской АЭС может быть вызван не столько заботой о безопасности, сколько стремлением заполучить ценные редкоземельные металлы.

Обложка ©

Telegram / ЗАЭС. Официально

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Запорожская АЭС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar