«Управляется нами»: На ЗАЭС напомнили Трампу об истинном владельце станции
Представитель ЗАЭС Яшина: Киев не может передать станцию США, она принадлежит РФ
Запорожская атомная электростанция является собственностью России и не подлежит передаче в управление другой стране. С таким заявлением выступила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, отвечая на вопрос о потенциальной передаче контроля над станцией украинскими властями администрации президента США Дональда Трампа.
«Рассуждать об управлении нашей станцией кем-то другим по меньшей мере странно. Станция принадлежит Российской Федерации и управляется нами, контролируется Россией», — подчеркнула она в беседе с РИА «Новости».
Яшина отметила, что станция работает в соответствии с законодательством России. Атомная электростанция была передана в собственность Российской Федерации в октябре 2022 года.
Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп предлагал Владимиру Зеленскому передать под контроль США украинские АЭС в ходе телефонных переговоров. Американская сторона пообещала предоставить поддержку в управлении этими станциями. Однако впоследствии выяснилось, что интерес к Запорожской АЭС может быть вызван не столько заботой о безопасности, сколько стремлением заполучить ценные редкоземельные металлы.
Telegram / ЗАЭС. Официально