Запорожская атомная электростанция является собственностью России и не подлежит передаче в управление другой стране. С таким заявлением выступила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, отвечая на вопрос о потенциальной передаче контроля над станцией украинскими властями администрации президента США Дональда Трампа.

«Рассуждать об управлении нашей станцией кем-то другим по меньшей мере странно. Станция принадлежит Российской Федерации и управляется нами, контролируется Россией», — подчеркнула она в беседе с РИА «Новости».

Яшина отметила, что станция работает в соответствии с законодательством России. Атомная электростанция была передана в собственность Российской Федерации в октябре 2022 года.